Darren Espanto, muling nilinaw ang espekulasyon tungkol sa kanyang sekswalidad

MAYNILA -- Muling binigyang linaw ni Darren Espanto ang espekulasyon tungkol sa kanyang sekswalidad.

Sa vlog ng kaibigan itong si Kyle Echarri, unang ibinahagi ni Darren kung paano niya hinaharap ang mga basher.

“How do I deal with those people? You know what, just don’t mind them. Kasi sa industriyang ginagawalan natin -- Kyle, alam mo 'yon -- we’re always going to run into people like that, especially bashers. Kasama ‘yan sa mundo ng showbiz and all that. I personally don’t mind them,” ani Darren.

“I know na wala naman silang mas magandang ginagawa sa buhay kaysa sa akin... that’s pretty much it. Like, who cares about them?” dagdag ni Darren.

Nang tanungin ni Kyle si Darren kung ano ang isang isyu na matagal nang ibinabato sa kanya na gusto niyang bigyang linaw, sagot ni Darren: "Like a lot of people are like ‘bakla ‘yan kasi.' Oh yeah, for real, ever since 'The Voice Kids,' when I started singing songs that are always for girls or like I have a high voice, in general. They always assume my sexual preference pretty much. But I’d like to let everyone know that I’m straight," ani Darren.

"I've addressed this before but the thing is always parang wala na silang ibang mahanap. So kapag bored sila sasabihin nilang 'Ah bakla 'yan.' So 'yun," dagdag ni Darren.

Panoorin ang video sa markang 3:47 hanggang 5:34.

Watch more in iWant or TFC.tv