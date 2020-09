Albert Martinez, magiging lolo muli

MAYNILA -- Magiging lolo muli ang batikang aktor na si Albert Martinez.

Maliban sa pagbubuntis ng anak niyang si Alissa sa asawa nitong si Paulus Reyes, ay malapit na ring maging ama ang anak na lalaki ni Albert na si Alfonso.

Sa Instagram, ibinahagi ni Alissa na dalawang batang lalaki ang daragdag sa kanilang pamilya.

"Two baby boys coming soon to the family," ani Alissa na ikinasal kay Reyes noong nakaraang taon sa Canada.

Sa Instagram, ibinahagi rin ni Alfonso ang mga retrato nila ng kanyang partner na si Mikaela.

"Souls and fate intertwined+ Baby Arturo," ani Alfonso sa caption.

Ang anak ni Alyanna Martinez sa asawa nitong si Roy Macam na si Adalynn Riley ang unang apo ni Albert.