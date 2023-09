ASAP Natin ‘To stars dumating na sa Milan

MILAN - Handa nang magpasiklab sa Mediolanum Forum ang ASAP Natin ‘To stars sa Milan, ang fashion capital ng mundo.

Masayang dumating ang unang batch ng ASAP Natin ‘To celebrities sa MIlan noong Miyerkules ng gabi. Nasa Milan na sina Zsa Zsa Padilla, Regine Velasquez, Martin Nievera, Piolo Pascual, Eric Santos, Belle Mariano, Donny Pangilinan, Darren Espanto, Kim Chiu, Maymay Entrata at AC Bonifacio.

Excited na silang magpasiklab sa ASAP stage. “Guys see you in September 10 in Mediolanum Forum, dito lang sa ASAP in Milan,” paanyaya ni Donny Pangilinan kasama ang ASAP Natin ‘To Milan stars.

Ayon kay Zsa Zsa Padilla, inaasahang magle-level up ang kanilang performances sa Milan kung saan maaring magkaroon pa ng runway segment.

Si Chona Bacaoco, isang Pinay fashion designer sa Milan ang gumawa ng gowns para sa 18 ASAP Milan stars.

Sa ikabila ng pagod sa mahabang biyahe, hinarap ng ASAP Natin ‘To Milan stars ang kanilang fans sa Milano Malpensa.

Umabot ng 16 oras ang byahe ng mga celebrity stars mula sa Pilipinas, naglakbay pa sila ng 10 oras mula Roma.

Kabilang sa mga sumalubong sa airport ang dalawang fans ni Kim Chiu na gustong mapanood ang kanilang idolo, sa ASAP Natin ‘To Milan. May bitbit pa silang regalo at mga bulaklak para sa kanilang idolo.

“We love you Kim, see you later,” sabi ng Kim Chiu fans na galing pa sa Roma. Inabangan din ng fans sa airport ang iba pang ASAP stars at mapalad ring nakasabay ng ibang Pinoy sa eroplano at airport ang kanilang mga idolo.

“What’s up guys, kita-kits sa Mediolanum Forum, nandito na kami sa Milan,” paanyaya ni Darren Espanto at AC Bonifacio.

Matindi ang preparasyon ang ginawa ng ASAP Natin ‘To stars maging ng production staff para mapasaya ang mga Pinoy sa Italya ngayong darating na linggo sa Mediolanum Forum.

