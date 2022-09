MAYNILA -- Ipinagdiwang ng aktor na si Ian Veneracion ang kanyang ika-40 taon sa show business sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes.

Nagsimula si Veneracion sa showbiz noong siya bilang child star sa sitcom na "Joey and Son" bilang anak ng komedyanteng si Joey de Leon. Mga 6 o 7 years old pa lang si Veneracion noon.

"Dati akala ko kapag mag-aartista ka pa-cute, pa-cute lang, 'yung ganun. Tapos may ginawa akong movie 'Hiwaga sa Balete Drive.' 'Yung eksena imagine-in mo, mga 13 ako noon, tapos ang tatay ko Joel Torre, nanay ko Gina Alajar, ang tiyahin ko si Charito Solis, tapos ang direktor ko si direk Peque Gallaga. 'Yun talaga, doon ako naano na ano ang ginagawa ko rito? Kasi grabe, hindi laro -- seryoso. Tapos nakita ko yung proseso nila individually and how much they take their work seriously. Doon talaga kumbaga nag-shift 'yung paningin ko na akala ko 'yun ang trabaho ng artista dati, hindi pala ganoon. So doon nagbago talaga, so very memorable sa akin 'yon," ani Veneracion.

Watch more News on iWantTFC

Sa loob ng apat na dekada, bumida sa iba't ibang pelikula at palabas sa telebisyon si Veneracion.

At sa kanyang ika-40 anibersaryo, nagpahatid ng kanyang pasasalamat si Veneracion sa lahat ng kanyang mga nakasama at naging parte ng kanyang buhay bilang artista.

"I am just the sum total of the people I meet. And, 'yun nga kayong lahat 'yon, kayo. Kung mayroon akong ginagawang tama, the credit goes to the people who have touched me, touched my heart," aniya.

Sa kabila ng mahabang panahon sa industriya, sinabi ni Veneracion na palagi pa rin niyang iniisip na nagsisimula pa lang siya.

Sa ngayon, ang pagmamahal sa musika ang pinagtutuunan ng pansin ni Veneracion.

"May mga times dati na nauso 'yung o dali gawa tayo ng album mo,' yung wala lang. Pero music has been there sa akin as a companion, as therapy. Kumbaga masyadong mataas ang respeto ko sa music para gawin lang siyang wala lang, na gagawa lang tayo ng kung ano lang. Ayaw ko ng ganoon. So it took me a long time to have the confidence to actually sing and make songs. And you know I wanted to give justice to the respect I have to the world of music," ani Veneracion.

Nito lamang Mayo, pumirma si Veneracion sa A Team, ang talent management company ni Ogie Alcasid, na sinurpresa ang aktor sa studio.

Sina Veneracion at Alcasid at nakatakdang magsama sa isang concert na pinamagatang "KilaboTitos" na magaganap sa Oktubre 28 sa Newport Performing Arts Theater.

Isa namang video message ang natanggap ni Veneracion mula sa aktres at kanyang kaibigan na si Iza Calzado.

KAUGNAY NA MGA VIDEO:

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC