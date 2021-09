Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Binasag na ni Paolo Contis ang kaniyang katahimikan matapos ang kontrobersyal nilang hiwalayan ni LJ Reyes.

Isa-isang sinagot ng aktor ang mga isyu, kabilang na ang pagkakadawit kay Yen Santos, na co-star niya sa isang pelikula.

Una, pinabulaanan ni Contis na siya ay nagdodroga at ginugulpi daw si Reyes at kanilang mga anak.

"This is not true. Minahal at inalagaan ko sila. I never laid a finger on them," aniya.

Aminado naman ang aktor na naging marupok siya sa ilang taong pagsasama nila ni Reyes.

"Aaminin ko, naging marupok at gago ako sa ilang taon naming pagsasama. I'm not proud of it. For that, I'm sincerely sorry. I'm truly ashamed of my actions."

Inabsuwelto din niya si Santos at hindi daw ito dahilan ng kanilang hiwalayan.

"She was never the reason of our breakup. I was. Kung matagal na kaming hindi okay ni LJ, it was mainly because of me."

Inamin niyang magkasama sila ni Santos sa Baguio, pero pinuntahan lang daw siya ng aktres doon bilang kaibigan.

"She went there as a friend. Hindi ko naisip na madadamay siya ng ganito. I'm sorry for this," aniya.

Sa huli, humingi rin siya ng tawad sa kay Reyes at kanilang mga anak.

—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News