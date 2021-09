Giselle Sanchez, may payo sa mga nanay ngayong pandemya

MAYNILA -- Nagbahagi si Giselle Sanchez sa kanyang kapwa ina sa maaring gawin para maiwasan ang anxiety o pagkabalisa ngayong panahon ng pandemya.

Sa "Magandang Buhay" nitong Setyembre 6, kung saan nakasama niya sina Nikki Valdez at Hasna Cabral, ipinayo ni Sanchez na malaki ang tulong sa isang tao kung magiging abala ito sa maghapon.

"Kailangan talaga na active tayo at marami tayong ginagawa because there's a saying that devil's playground is an idle mind. Ibig sabihin wala kayong ginagawa. Kung wala kayong ginagawa diyan bumubulong ang kalaban natin na kung ano-ano that will cause you anxiety kaya kayo nagiging anxious," ani Sanchez.

"'Yung 'oh wala ka ng pera, ano na ang mangyayari sa iyo? Wala ka ng trabaho, ano na ang mangyayari sa iyo?' Kung ano-anong bulong ng kalaban. At doon po kayo magkakaroon ng worries, kaba ng dibdib. Kaya kailangan po mas busy tayo, magpaka-busy tayo," dagdag ng aktres.

Dahil sa pandemya, tutok si Sanchez sa pagtuturo sa kanyang mga anak at pag-aalaga sa pamilya.

Bilang ina, ipinayo rin ni Sanchez na mas makakabuting limitahan ang oras ng mga bata pagdating sa paggamit ng gadget para makaiwas sa sakit.

"Ngayong pandemya ang dami-daming nagkakasakit. Mayroon pa akong kaibigan na nurse, ang anak niya nagkaroon ng parang epileptic attack kasi wala siyang ginawa kung hindi mag-gadget, 'yun pala kapag mayroon kayong lahi ng epilepsy tapos gadget kayo nang gadget, lalo na 'yung TikTok 'yung gumanoon (gumalaw) ang ilaw -- nagti-trigger pala yon sa brains ng mga bata, tapos nagka-epileptic attack 'yung bata," kuwento ni Sanchez.

"Kaya mag-iingat po tayo mga momshies. I-schedule natin 'yung mga onliine ng mga bata, huwag buong araw. Dapat ili-limit mo. 'O tama na 'yan naka-two hours ka na, mag-rest ka, kumain ka, mag-usap tayo, let's play a game' ganoon," paalala ni Sanchez.