Gerald Anderson, proud sa kalidad ng 'Init sa Magdamag'

MAYNILA -- Aminado si Gerald Anderson na may lungkot siyang nararamdaman ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng "Init sa Magdamag" na pinagbibidahan niya kasama sina Yam Concepcion at JM de Guzman.

Sa pagharap ni Anderson sa "Showtime Online U" nitong Huwebes, sinabi ni Anderson na bagamat may lungkot ay masaya siya sa kinalabasan ng kanilang pinaghirapang proyekto.

"Ang bilis ng panahon, parang tapos na agad. Parang ang dami naming pingdaanan para ipalabas ito. But you know, we are very happy sa support at sa outcome ng show. Nakapagbigay kami ng quality na istorya sa mga tao. We are just very happy sa outcome," ani Anderson.

Pag-amin ni Anderson, mami-miss niya ang mga nakasama sa serye at ang kanilang magandang samahan.

"Yung samahan kasi namin namin talagang nagkaroon kami ng bond. And minsan parang mas naging bakasyon siya lalo na kapag pack up, nakapag-relax kami. Kami nagwo-workout, tambay, kuwentuhan, bonding. 'Yon 'yung nakaka-miss," ani Anderson.

Para sa huling dalawang gabi ng "Init sa Magdamag," ibinahagi ni Anderson ang mga dapat abangan ng mga manonood.



"Itong huling dalawang epsiodes namin ay intense, maganda, maraming mapupulot na aral and closure ng bawat character namin. And sa mga sumusuporta sa amin from Day 1, makukuha po nila 'yung closure at nandoon pa rin 'yung excitement," ani Anderson.

Mapapanood ang dalawang huling gabi ng "Init sa Magdamag” sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Jeepney TV at Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment. Sa labas ng bansa, mapapanood ang serye sa The Filipino Channel habang ang advance episodes nito ay nasa iWantTFC at WeTV iflix.

