Sunshine Cruz, 'di inakalang matatapos nang maayos ang 'Love Thy Woman'

MAYNILA -- Aminado ang aktres na si Sunshine Cruz na hindi niya inakala na matatapos nila ng maayos ang sikat na serye na "Love Thy Woman"

Maliban sa pandemiya, hinarap din nila ang pinakamatinding hamon nang hindi binigyan ng Kongreso ng bagong prangkisa ang ABS-CBN noong Hulyo 10.

"Hindi ko akalain. Kasi nagsimula kami na walang problema, walang pandemic. So I thought na matitigil kami," ani Sunshine nitong Martes sa "Love Thy Chikahan."

"That's why I'm so thankful. Salamat sa Dreamscape, salamat sa Kapamilya network na nagdire-diretso and now nandito kami nagbibigay ng kaligayahan kahit paano sa ating mga televiewer ngayon."

Inamin ni Sunshine na kahit nagkaroon ng ilang hindi inaasahang pangyayari ay naging maayos ang kanilang pagtatrabaho.

"Amazing lang. Nagkataon lang din siguro na napasama ako sa mga artista na ang gusto lang ay magtrabaho ng maayos, puro professional, walang naging diva. Kaya nakakatuwa talaga. Noong una nagkaroon ng konting hiccups pero eventually naman nakakatuwa kasi napaka-smooth sailing ng trabaho," aniya.

Sa "Love Thy Woman" ay ginagampanan ni Sunshine ang karakter ni Kai, ang ina ng bidang karakter na si Jia (Kim Chiu).

Bida rin sa serye sina Eula Valdez, Yam Concepcion, Ruffa Gutierrez, Zsa Zsa Padilla, Christopher de Leon at Xian Lim.

Nasa huling tatlong araw na ang "Love Thy Woman" na mapapanood sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live, pagkatapos ng "It's Showtime."