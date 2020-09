PANOORIN: Angeline Quinto, kumanta habang nakalublob ang ulo sa tubig sa 'Showtime'

MAYNILA -- Napuno ng saya ang "It's Showtime" sa naging pagsabak ni Angeline Quinto sa pinakabagong segment na Mas Testing.



Nitong Lunes, inawit ni Angeline ang pinasikat niyang awitin na"Kunin Mo Na Ang Lahat" sa akin habang nakalublob ang ulo sa tubig sa aquarium bilang "FUNishment."

Watch more in iWant or TFC.tv

Ilang beses na inilublob ni Angeline ang ulo sa tubig dahil ilang beses din na sinadyang maliin ni Vice Ganda ang kanyang sagot sa kung ano ang pamagat ng kanta.

"Ate, alam mo 'yung kanta. Huwag mong ibahin," ani Angeline kay Vice Ganda.

"Ay alam ko na! 'Kunin Mo O Diyos at Tanggapin Mo'? Mali? ... Oh my God! Kinanta niya 'yun nung nag-choir siya noong Grade 6. ... Linawan mo kasi ang labo eh. ... Alam ko na, revival 'yan, hindi ikaw ang original niyan. 'Ikaw Ang Lahat Sa Akin,' si Martin Nievera ang original niyan," mga birong hirit ni Vice Ganda.