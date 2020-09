Pagtatapos ng 'Love Thy Woman,' halong lungkot at saya para kay Yam

MAYNILA -- Malaki ang pasasalamat ni Yam Concepcion na mapasama sa seryeng "Love Thy Woman" na ngayon ay nasa huling linggo na.

Sa "We Rise Together" nitong Miyerkoles, sinabi ni Yam na sa kabila ng lungkot ay masaya na natupad sa "Love Thy Woman" ang pangarap niya na makatrabaho ang batikang aktres na si Eula Valdez.

"Now that it's coming to an end I feel sad about it but at the same time I feel parang accomplished na nakatapos ako ng isang teleserye ulit at I consider it a milestone kumbaga," ani Yam.

"Just reflecting on it, I feel very fortunate to have worked with such talented actors, especially mga veteran katulad nila Christopher de Leon and Eula Valdez in particular, kasi I've always wanted to work with Eula Valdez dahil noong napanood ko siya sa 'Pangako Sa 'Yo' sabi ko, 'sana.' I mean who would have thought na siya pa ang magiging nanay ko sa teleserye," ani Yam na ginampanan ang karakter ni Dana Wong, anak nina Lucy Wong (Valdez) at Adam Wong (de Leon).

"Now that I'm thinking about it I'm so blessed na makasama ako doon sa show na 'yon. Salamat Dreamscape for giving me this opportunity to be in a great show like 'Love Thy Woman,'" dagdag ni Yam.



Inamin ni Yam na sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ng serye, malaki ang pasasalamat niya na natapos nila ang serye ng maayos.

"Alam mo nagte-taping kami nung malaman namin na wala ng ABS-CBN, nung nag-shutdown. So lahat kami, lahat ng mga nagtatrabaho nung time na 'yon parang shocked. Ang hirap mag-work knowing na ganoon ang sitwasyon. Hindi ko alam, pero laban na lang, tapusin natin ang show, gawin natin ang trabaho natin. At masaya ako na natapos namin ang show despite things we can't control," ani Yam na inaming mami-miss ang mga nakasama sa serye.

Sa ngayon ay nasa huling tatlong araw na ang "Love Thy Woman" na mapapanood sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live, pagkatapos ng "It's Showtime."