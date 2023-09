'Nag-Aapoy na Damdamin' promises more 'intense' scenes

Watch more News on iWantTFC

MANILA -- The revenge afternoon drama "Nag-Aapoy Na Damdamin" is sure to bring more love and pain as the show's main characters continue to fight for truth, love and justice.

In a bloggers' conference held Thursday, "Nag-Aapoy Na Damdamin" stars Jane Oineza, Ria Atayde, JC de Vera and Tony Labrusca shared what viewers can expect from their hit show.

"Pa-intense nang pa-intense... Ito na talaga 'yung tapatan naming apat at ibang characters pa. Nandiyan na yung revenge, sagad na gantihan. Basta pa-intense pa nang pa-intense," said Oineza.



Produced by JRB Creative Production, "Nag-Aapoy na Damdamin" which aired its pilot last July 25, is a collaboration between ABS-CBN and TV5.

The revenge series opened with a series of deaths that shook the lives of its lead characters played by De Vera (Philip), Atayde (Melinda), Labrusca (Lucas) and Oineza (Olivia/Claire).

The four stars also shared the things to expect from their characters as the new chapter is about to unfold.

"Ngayon Melinda will try everything she can para ma-preserve yung marriage nila ni Lucas. ... Medyo intense kasi paano? Paano ba? Saan ba ako lulugar," said Atayde.

"Dumating si Claire, ayaw nga ni Melinda na magkita kami pero nangyari siya. So mawawala na naman si Lucas sa sarili niya, kahit ayaw niyang sadyang saktan si Melinda," Labrusca added.

De Vera, for his part, pointed out that his character will be torn between his revenge against the family whom he suspects killed his father and his love for Claire (Oineza).

"Si Philip naman, simula nung nagsimula ang story ang intention niya talaga ay gantihan ang mga Buencamino dahil sa pakiramdam ko sila talaga ang main suspect sa pagkamatay ng tatay ko. So talagang gusto ko silang gantihan at ang pinakamalakas na ganti na ibibigay ko sa mga Buencamino ay nasa kamay ko na si Claire. As in ginawan ko siya ng pagkatao at parang isinulat ko talaga ang istorya ng buong buhay niya," he said.

"Pero sa lahat nang paghihiganti na ginagawa ko na 'yon ay nakaramdam ako ng sobra-sobrang pagmamahal para kay Claire na hindi ko na alam kung ano ba ang uunahin ko. Kung ang uunahin ba ni Philip ay mag-revenge pa rin ba sa mga Buencamino o ipagpatuloy ang pagmamahal kay Claire, ilayo siya sa mga Buencamino at mag-start kami ng sariling buhay.

"So si Philip ngayon caught up in the middle siya, hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Kung ano ang uunahin niya kung ano ang bibigyan niya ng importance. Pero so far sa story si Philip, binibigyan niya talaga ng importansiya ang pagmamahal niya kay Claire," de Vera said.

Oineza, meanwhile, said her character, who lost her memory after an accident, will now start to seek the truth about her real identity.

"For the longest time, hindi ko alam kung sino ako. Lahat lang alam ko ay galing lang sa information na ibinigay niya (Philip). Pero what's exciting is unti-unti ng bumabalik 'yung memories ko. Unti-unti na akong may naaalala from the past na tina-try ko pa rin na intindihan or i-decode kung ano ang mga nakikita ko kasi hindi pa lahat malinaw," she said.

"Pero lalabas na unti-unti ang memories 'yung alaala, mapi-piece ko na 'yung puzzle and lalabas na rin 'yung pagiging palaban ni Claire as a person. Kasi for the longest time lagi lang siyang nasa loob ng bahay. Lagi lang siyang sumusunod kay Philip. Pero 'yun na papasok na 'yung paghihiganti era, 'yung pagdududa," Oineza said.

“Nag-Aapoy Ng Damdamin” on Mondays thru Fridays at 3:45pm on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWantTFC, TFC, A2Z, and TV5.