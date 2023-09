Italian celebrities excited na para sa ASAP Natin ‘To Milan

TORINO - Habang papalapit nang papalapit ang araw ng “ASAP Natin ‘To Milan,” mas tumitindi ang excitement ng fans dahil malapit na rin nilang makitang humataw sa entablado ang kanilang mga paboritong singers at artista.

Pero bukod sa Pinoy fans, ilang Italian celebrities din ang manonood ng longest running Filipino variety show na gaganapin sa Mediolanum Forum sa September 10, 2023.

Isa na rito ang model na si Drusilla Gucci, na apo ng founder ng Gucci mula sa Florence, Italy.

Binihisan siya ng Pinay fashion designer sa Milan na si Chona Bacaoco para sa 76th Cannes Festival. Dahil sa kanyang kolaborasyon kay Bacaoco, napukaw ang kanyang interes sa kulturang Pinoy kaya gusto rin niyang bisitahin ang Pilipinas sa hinaharap.

“Ciao Tutti. I’m so happy to see you in my beautiful Italia. We will be there to see the beautiful event. For me, this is the first time. I really love to learn new things about your culture. This is a great occasion and performances and of course to meet the artists.” sabi ni Gucci.

“I just hope from the bottom of my heart, that Philippine artist will like my country Italia as their home. I hope there'll be mixing events, more collaboration between Philippine and Italian world,” dagdag ni Gucci.

Isa rin siya sa nasasabik nang manood ng ASAP Natin ‘To Milan ay ang Miss Earth Italy 2018 na si Sofia Pavan.

Big fan si Pavan ng Philippine entertainment at paborito niya ang matamis na mangga ng Pilipinas. Kuwento ni Pavan, napamahal sa kanya ang Pilipinas mula noong huling pagbisita niya sa Pilipinas para sa Ms. Earth pageant.

“Mabuhay Philippines, Hi everyone. I’m Sofia Pavan, Miss Earth Italy 2018. I’m sure I’ll be there in the Mediolanum Forum too to watch ASAP Natin ‘To. I'm truly excited kapatid. For me, it's an honor. It's a pleasure, the possibility to come to this event because I truly miss the Philippines,” sabi ni Pavan.

Ayon kay Pavan, paborito niyang singer si Regine Velasquez dahil sa husay niya sa pagkanta. Kumukuha siya ngayon ng kursong medisina at bilang future doctor, napabilib siya sa Asia’s Songbird sa pag-donate niya sa Red Cross noong Super Typhoon Yolanda.

Dahil sa tumitinding excitement, marami pang last minute buyers ng promo tickets sa Italya.

“Yes, last minute tickets, nakahabol po kami, manonood po kami kasama ng buong pamilya ko sa ASAP Natin ‘To, Milan, Italy. See you Regine Velasquez, Zsa Zsa Padilla, Coco Martin, Piolo Pascual,” sabi ni Arlyn Pag Ang, ASAP Natin ‘To fan.

“Marami pa rin po ang humahabol sa last minute tickets kita-kita po tayo,” sabi ni Lorna Fontejon, ASAP Milan ticket seller.

"Yes, I’m going to block the schedule for ASAP. Everytime they come to Europe, I’ll be there,” sabi ni Josephine David, manonood ng ASAP Natin ‘To Milan.

Tuloy-tuloy pa rin ang bentahan ng promo tickets ng ASAP Natin ‘To Milan na inaaasahang mapupuno ng matinding pasiklaban sa singing at dancing ng mga Pinoy artists.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Italya tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

