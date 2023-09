MAYNILA – Excited na ang “Batang Quiapo” lead stars na sina Coco Martin at Lovi Poe na makasama ang iba pang Kapamilya stars sa “ASAP in Milan” sa darating na Linggo.

Katunayan, mula sa kanilang taping, dumiretso agad ng paliparan ang dalawa para sa kanilang flight papuntang Milan sa Italya.

“I'm super excited kasi it's been a while especially me I haven't been with my ‘ASAP’ family for quite some time kaya ngayon excited na ko pupunta pa kami ng Milan. Tapos kasama ko pa si Coco kaya dun talaga ako na-excite,” ani Poe.

Para naman kay Martin, walang kapalit na makita ang saya at ngiti ng mga kababayan Pilipino sa mga international event ng ABS-CBN kagaya nito.

WATCH: From the 'Batang Quiapo' set, Primetime actor Coco Martin went straight to the airport. He is scheduled to depart tonight to join the Kapamilya stars in 'ASAP in Milan'. pic.twitter.com/c9dDK1HXrr — MJ Felipe (@mjfelipe) September 7, 2023

“Siguro ano po ito eh, pagmamahal. Mahal na mahal ko 'yung ginagawa ko. Mahal na mahal ko ang mga Pilipino, kasi hindi naman mababago ang buhay ko kung hindi dahil sa kanila,” saad ng aktor.

“Binabalik ko lang 'yung blessing na binigay nila sa akin, 'yung pag-aappreciate nila sa 'kin at dahil sa kanila nabago 'yung buhay ng pamilya ko. At ngayon, ito lang 'yung nakayanan ko na makapagpasalamat sa kanila.”

Sa Setymbre 10, magpapakitang-gilas sina Martin at Poe kasama ang marami pang Kapamilya stars sa Mediolanum Forum sa Milan.

