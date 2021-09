MANILA -- Nagpahatid ng kanyang suporta si Yassi Pressman para sa "FPJ's Ang Probinsyano," ang sikat na serye ng ABS-CBN na malapit nang magdiwang ng ika-6 na anibersaryo.

Sa isang maiksing video na inilabas ng Dreamscape Entertainment nitong Martes, muling nagpasalamat si Pressman sa pagkakataon at mga aral na natutunan niya mula sa "Ang Probinsyano."

Sa serye, ginampanan ni Pressman ang karakter ni Alyana Arevalo Dalisay.

"Sobrang laki pong karangalan ang maging parte ng 'FPJ's Ang Probinsyano. Kay Coco (Martin) at sa buong 'FPJ's Ang Probinsyano' family, maraming, maraming salamat po sa lahat ng itinuro niyo sa akin," aniya.

"I will be forever grateful for this family and I will love them forever," dagdag ni Pressman na inimbitahan ang mga manonood sa mga mas maiinit pang tagpo sa "Ang Probinsyano."

"Kaabang-abang ang lahat po ng pinaghandaan at pinag-isipan nila para po sa ating lahat, para sa ika-6 na taon ng 'FPJ's Ang Probinsyano.' Happy anniversary. Congratulations!" dagdag ng aktres.

Nitong Enero nagtapos ang kuwento ng karakter ni Alyana, ang misis ng bidang karakter ng serye na si Cardo Dalisay na ginagampanan ni Coco Martin.

Namatay si Alyana matapos maipit sa barilan sa pagitan ng grupo nina Cardo at ng Black Ops.

Sa nakaraang panayam kay Pressman, inamin nitong nami-miss niya ang kanyang mga kasamahan sa "Ang Probinsyano."

Nagpasalamat din ang aktres sa lahat ng mga tagasubaybay ng serye.

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC