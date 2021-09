Watch more on iWantTFC

Comedienne Tuesday Vargas momentarily brushed aside her funny lines when she answered a timely question on ‘It’s Showtime’ segment "Madlang Pi-Poll."

Vargas delivered a straightforward answer to the first question on the segment, where she played with fellow comedians Wilma Doesnt and Kitkat as studio players. They were asked: "Sang-ayon ka bang ilagay ulit ang NCR sa GCQ?"

First to give answers were Kitkat and Doesnt, who both agreed to lower the restriction level in NCR, citing the loss of income of many citizens as a result of series of lockdowns in the country.

“Isa rin ako sa natamaan. May mga restaurant kasi ako. Ang hirap din talaga ng pumapasok na kita lalo na kung ikaw yung bumubuhay sa pamilya mo,” Kitkat said.

Doesnt echoed the statement: “Buksan na natin kasi hirap na yung mga tao. Ang dami nang apektado. Tutal ito na talaga ang laban natin, ilaban na natin ng sagad. Bahala na.”

Vargas, however, opted to answer no in the question. While she tried to pull off a joke to start her explanation, she quickly shifted to a serious tone where she sought for a better system to address the pandemic.

“Siguro magye-yes ako kung may konkretong plano, ‘yung hindi ura-uradang pabalik-balik na parang ECQ, MECQ, GCQ. Parang ganun-ganun tayo,” she said.

“Gusto ko siguro ng mas maganda at maayos na sistema. Tapos mas maganda at mas maayos na pamamalakad ng lahat ng paglabas ng mga sistemang ito. Para i-deserve naman nila yung buwis na ibinabayad.”

These earned loud cheers from the noontime show’s hosts and on social media.

She later took to social media to explain her answer.

“Nais ko pong gamitin nang mahusay ang aming platform. Bago pa po ang artista na persona, ako po ay Pilipino na naninindigan kasama ng aking mga kababayan. Gagamitin ko po ang aking boses para po sa mabuti,” she tweeted.

Vargas also made clear that she was not siding with any political group in the country.

“Hindi po ito issue ng kanan o kaliwa, ng kaalyado ng pamahalaan o hindi. Tayo po ay nasa iisang pandemya, nasa iisang sitwasyon. Ang gusto nating lahat ay mas malinaw at konkretong plano para sa lahat. At kung kinakailangan sabihin, mauuna na po kaming nakikita nyo sa TV,” Vargas quipped.

“Hindi ko po pinlano na maging pulitikal. Subalit tinawag ako ng tanong at marapat na sagutin lang nang tama. Karapatan ko bilang mamamayan na maliwanagan. Yun lamang. Salamat pong muli sa inyo.”