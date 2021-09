Jerome Ponce, masaya sa kanyang buhay pag-ibig

MANILA -- Aminado si Jerome Ponce na masaya siya ngayon sa kanyang buhay pag-ibig.

Sa Inside News ng Star Magic, sinabi ng aktor na mas inspirado siya ngayon sa kanyang buhay at karera.

"Happy, inspired, at napu-push ako lalo to make myself a better person, more knowledge, at mas appreciative sa buhay," ani Ponce habang ipinapakita ang clip kung saan magkasama sila ng vlogger na si Sachzna Laparan.

Ayon kay Ponce, masaya siya na makapagbigay din ng inspirasyon sa ibang tao sa pamamagitan ng vlogs kasama ang kanyang bagong inspirasyon.

"Makikita talaga ng tao 'yung happy [kami] and all, at saka nakakatuwa rin na may nai-inspire kaming mga tao... Iba ang pag-inspire namin as an actor sa mga televiewer, unlike sa mga vlog," aniya.

Sa kanyang Instagram, makikita ang ilang post ni Ponce kasama si Laparan na tinatawag niyang "mahal."

Matatandaang nito lamang Hunyo nang lumabas ang balitang nag-uugnay kina Ponce at Laparan nang batiin ng huli ang aktor para sa kaarawan nito.

Sa kanyang maiksing pagbati, tinawag pa ng vlogger ang aktor na "my soulmate."

Sa ngayon ay mapapanood si Ponce sa isa sa mga episode ng season 2 ng "Click, Like, Share," kung saan kasama niya si Barbie Imperial.

Maliban sa "Click, Like, Share," mapapanood din ang BL series ni Ponce kasama si Teejay Marquez na "BenXJim" sa Netflix.

