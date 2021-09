MAYNILA -- Isang mensahe ang ibinahagi ng bokalista ng bandang Parokya ni Edgar na si Chito Miranda para sa kaarawan ng kanyang misis na si Neri Naig.

Nitong Martes, isang retrato ng aktres ang ibinahagi ni Miranda para sa espesyal na araw ng kanyang kabiyak.

Sa caption ng kanyang post, ibinahagi ni Miranda ang mga nais niyang magawa para kay Naig na inilarawan niya bilang pinakamalaking biyaya sa kanyang buhay.

Nangako rin si Miranda na aalagaan at mamahalin niya ang kanyang asawa.

"Happy birthday, Ms. Neri! Alam ko sablay ako palagi pagdating sa mga birthday mo, pero promise, gusto ko talaga galingan. Just like with everything else, gusto ko talaga galingan para sa 'yo. Gusto ko maging the best na daddy kay Miggy at kay Cash. Gusto ko maging best na asawa. Gusto ko perfect ang score ko pagdating sa pag-alaga, at pag-asikaso sa 'yo. Gusto ko feeling mo palagi kang safe dahil sa akin," aniya.

"Tuwing iniisip mo tayo, gusto ko secure ka na makakasama, at magtatawanan tayo hanggang sa pagtanda. At alam mo, without a doubt, na never kita papabayaan. Aalaganan kita, and I will always cherish you, kasi ikaw ang greatest blessing sa akin ni God," dagdag ni Miranda.

Sa kanyang Instagram account, ibinahagi naman ni Naig na isang simpleng selebrasyon kasama ang kanyang pamilya ang naganap para sa kanyang kaarawan.

Ngayong taon ay nakatakdang magdiwang ng kanilang ika-7 anibersaryo bilang mag-asawa sina Naig at Miranda.

Matapos ang civil wedding nila noong Disyembre 13, 2014, muling ikinasal ang dalawa kinabukasan sa simbahan sa Tagaytay City.

Sa ngayon ay buntis si Naig sa pangalawang anak nila ni Miranda.

