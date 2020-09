Liza Soberano sumagot sa basher na tumawag sa kaniyang 'boba'

MAYNILA - Sumagot si Liza Soberano sa isang netizen na tumawag sa kaniyang "boba" kasunod ng pagkuwestiyon niya sa pagbibigay ng absolute pardon sa isang Amerikanong sundalo na na-convict sa pagpatay sa isang transpinay.

Kinuwestiyon ng 22 anyos na aktres sa Twitter noong gabi ng Lunes ang pasya ng gobyerno na palayain si US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton matapos siyang gawaran ng absolute pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

So a murder was just released for good conduct. Are we supposed to just forget that he killed Jennifer Laude because he’s done some good? #JusticeForJenniferLaude #TransLivesMatter