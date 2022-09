Morissette, nagbalik-tanaw sa kasal nila ni Dave Lamar

MAYNILA -- Higit isang taon nang kasal si Morissette Amon sa kapwa mang-aawit na si Dave Lamar.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, nagbalik-tanaw ang mang-aawit sa kasal nila ni Lamar na naganap sa Batangas noong nakaraang taon.

"Umulan noong wedding namin kasi June so rainy season. Pero nag-hope kami na maging okay ang weather, kasi outdoor siya. Wala, binagyo kami. Binagyo kami as in sobrang lakas talaga. Pero 'yung tipong ang funny ng araw na 'yon because during the day ay okay pa as in sunny pa, ang ganda. Nakapag-pictorial pa kami sa labas," paunang kuwento ni Amon.

Dahil sa pagbuhos ng ulan, kinailangan nilang maghintay ng halos isang oras para maituloy ang kasal.

"Literally kinaialangan naming i-delay ang wedding namin ng an hour, hoping na tumila. Nung napansin namin na medyo nag-slow down na ayon pinush na namin. While I was walking down the aisle actually umuulan pa. Pero ang ganda sa video kasi nagi-sparkle 'yung floor, parang magical, parang movie, parang nakaka-K drama," ani Amon.

"Pero one thing was sure sa akin na no matter what happens today ay itutuloy namin. And parang 'yung naging testimony din ng Tito ko, si Tito Audie ang testimony niya, is 'yung mismong wedding is like a reflection of how our relationship was. I mean people already know na sobrang gulo din ng mga napagdaanan lang din namin pero we fought lang po for each other and I am super happy na he is the one na I am spending the rest my life with. Kasi best friend ko talaga siya," dagdag ni Amon.

Ayon kay Morissette, hindi muna nila ipinaalam sa publiko ang kanilang pag-iisang dibdib dahil nais muna nila itong sarilinin.



"Hindi muna namin in-announce agad kasi we just want it to have it within us and our circle. So we will able to enjoy it naman for the past months at then nung January lang namin in-announce. Kaya feeling ng mga tao sobrang bilis, pero 'yun," ani Amon.

Sa "Magandang Buhay" ibinahagi rin ni Morissette ang pasasalamat sa kanyang mister na aniya ay mas nagpalapit sa kanya sa Panginoon.

"Super excited lang ako sa mga adventures pa namin. I am just grateful to have someone like him," ani Amon.

