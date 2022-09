MAYNILA -- Hindi napigilan ni KZ Tandingan ang maging emosyonal dahil sa pagmamahal at pang-unawa na natatanggap mula sa kanyang mister na si TJ Monterde.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, matapos makatanggap ng video message mula sa kanyang mister, ibinagi rin ni Tandingan ang mensahe ng pasasalamat para sa kanyang kabiyak.

"I am very thankful po talaga kay TJ. Kung nakikita niyo naman, I am not the normal wife. I don't look like a normal wife. I don't talk like the usual na nakilala niyo. I am weird as a person and I am thankful that I found a person that doesn't care how weird I am. Sometime I tell him, kaya hindi kami masipag mag-picture dalawa, kasi sinasabi ko sa kanya, 'sorry love, hindi ako pang-Instagram na girlfriend o asawa.' Huy! naiiyak ako," ani Tandingan.

"I am very thankful that my husband is very understanding. Hindi ba ang asawa mo blue ang buhok, green 'yung damit. Like I am so weird. Sometimes I don't even understand myself and here comes the person who just always tells me how beautiful I am despite the color of my hair. ...I don't understand why I deserve that kind of love but I am thankful that I do have him in my life. Sobrang thankful po ako, I can't imagine life without him by my side. I am thankful for you. I love you so much and I am grateful to God that I get to wake up beside you because whenever I see you I just know that whatever comes my way I am gonna to get through it 'cause you are beside me. I love you," ani Tandingan.

Sa programa, pinatotohanan din ni Tandingan ang sinumpaan na magsasama silang mag-asawa nang ibahagi niyang sabay silang gumaling mula sa COVID-19.



"I tested that same day negative naman but the next day I woke up with chills, tapos parang alam ko na finally after three years hindi ko na siya naiwasan. For the first time in three years, I caught it. Nagising ako nagchi-chill so after I tested positive lumipat ako sa studio namin doon ako natulog. Hindi alam ni TJ kasi hindi ko na siya ginising. When he woke up he was wondering where I was. Tapos sumilip siya sa studio nandoon ako. Saka ko na in-explain, 'wear a mask. I am positive' ganyan-ganyan. Sabi niya dito ka na mag-isolate sa kwarto magkaiba na lang tayo ng bed... o 'di ba ang galing, Sabi niya kasi hindi ako makatulog, hindi raw siya makatulog ng wala ako. So ayon lumipat ako. Nakinig naman ako sa kanya. So the next day positive na rin siya. Duet kami, kada ubo ko may ubo rin siya. In sickness and in health," kuwento ni Tandingan.

"Thankful na lang din ako siyempre kahit dalawa kaming sabay na nag-positive, the isolation, kasi kinailangan namin mag-isolate, it wasn't boring as it could have been or 'yung lonely ba kasi nandoon siya. Sobra kong na-appreciate 'yung asawa ko. Kasi people assumed that women are always nag-aalaga ng husband. I am thankful na ang asawa ko ay hindi ganoong tao. Gusto niya na kung ano ang ibinibigay ko ibabalik niya at sobra pa, sobra kong naa-appreciate 'yon kasi may sakit din siya," dagdag ni Tandingan.

Nito lamang nakaraang buwan nang ipagdiwang nina Tandingan at Monterde ang kanilang ikalawang taon bilang mag-asawa.

Noong 2019 nang ma-engaged sina Tandingan and Monterde. Matapos ang isang taon, ikinasal ang dalawa sa Batangas.

