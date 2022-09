MAYNILA -- Isang mensahe ang ibinahagi ni Chito Miranda para sa kaarawan ng kanyang misis na si Neri Naig.

Sa kanyang post sa social media, isang lumang retrato kasama si Naig ang ibinahagi ng bokalista ng bandang Parokya ni Edgar.

Aniya, ang retrato ay kuha noong panahong nagsisimula pa lang siyang magparamdam sa aktres.

"Eto 'yung time na nagpapa-cute pa lang ako kay Neri Naig. Hindi ko pa alam nung time na 'to na sya pala ang magiging dahilan kung bakit ako magiging sobrang masaya at kuntento sa buhay. Masaya naman ako dati (rakenrol eh), ngunit wala akong paki sa mundo at di ko alam na hindi pa pala ako kumpleto... at may isasaya pa pala. May ibang level pa pala ng kaligayahan na nakalaan para sa akin. May nagmahal sa akin na higit pa sa pagmamahal ko sa aking sarili. Nagkaroon ako ng asawa't mga anak na sobrang mahal na mahal ko, na di ko man lang inakala na may ganung capacity pala ako to love," ani Miranda.

"She is my constant reminder that everything will be fine... that life may not be perfect, but it will always be beautiful because I will always have her to hug when I really need one. She is my closest, most direct connection to God kasi dahil sa kanya, I am reminded everyday kung gaano ako ka-blessed at kung gaano kaganda ang mundo," ani Miranda.

Sa huli, iginiit ni Miranda ang labis na pagmamahal sa misis.

"Because of her, I am at peace. This is how I feel because of Neri. That is how much I love her. Happy Birthday, Neri Naig, 6th placer sa SCQ, ngunit number 1 naman sa tagumpay ng buhay. I am sooooo proud of you, at mahal na mahal na mahal talaga kita, asawa ko ...buti na lang talaga nilandi kita," dagdag ni Miranda.

Ngayong taon ay nakatakdang magdiwang ng kanilang ika-8 anibersaryo bilang mag-asawa sina Naig at Miranda.

Matapos ang civil wedding nila noong Disyembre 13, 2014, muling ikinasal ang dalawa kinabukasan sa simbahan sa Tagaytay City.

Dalawa ang anak nila -- si Alfonso III at si Manuel Alfonso o Cash.

KAUGNAY NA VIDEO:

