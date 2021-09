Screenshot mula sa vlog ni Luis Manzano

Napuno nang katatawanan ang panimula ng ‘heart-to-heart’ talk episode sa vlog ng host na si Luis Manzano matapos aminin ng kaniyang ina na si Vilma Santos na hindi niya nagustuhan ang itsura ng anak sa una nitong tingin.

Sa inilabas na vlog ni Manzano nitong Martes, naitanong niya sa nanay na kinikilalang “Star for All Season” ng industriya kung totoo bang hindi nito nagustuhan ang kaniyang itsura nang ipinanganak ito.

Mabilis na um-oo si Santos kasunod ng pagtawa. Ayon sa beteranang aktres na ngayon ay pulitiko na, labis ang kaputian ni Manzano nang kaniyang iluwal bukod pa sa pagiging malaking sanggol nito.

“Nung pinanganak kita, cesarean ako nung pinanganak kita. Nung dadalhin na ko papa-breastfeed, dinala ako sa nursery. Pagdala sa nursery, hinahanap kita doon,” pag-alala ni Santos.

“Tas may nakita ako...napatingin ako tas sabi ko, 'ang laki naman ng batang to. Ang puti-puti.' Walang eyebrows at ang puti-puti. Parang anak araw. Sabi ko, 'nurse, nasan po yung anak ko?' Sumagot siya, ‘ayan ho,’” natatawang dugtong nito.

Ang unang nasambit ng aktres: “Bakit ganito itsura?”

Lalong napuno na tawanan ang pag-uusap ng dalawa nang ikumpara pa ni Santos ang bagong silang na anak noon sa isang daga.

Depensa naman ni Santos, sa unang tingin lamang ang kaniyang naging reaksyon dahil kalauna’y nagwapuhan na rin siya sa anak.

Ibinahagi rin niya ang mga tumatakbo sa kaniyang isipan nang malamang buntis na siya sa host.

“Parang di ako makapaniwala, anak. Buntis na ko?” saad ni Santos.

Una raw pumasok sa isip nito ang kaniyang karera sa showbiz lalo pa’t isa siya noon sa pinakatanyag na artista sa bansa.

“Paano kaya yung career ko? Paano kaya mga pelikula kong ipapalabas? Paano ko kaya sasabihin sa mga tao na buntis ako? May ganun pa ko that time,” pag-amin niya.

Natatakot umano siya dahil baka hindi ito tanggapin ng publiko.

Iba naman ang naging reaksyon ng ama ni Manzano na si Edu dahil sobrang excited umano nito nang malaman ang magandang balita.

Paliwanag ni Santos, hindi niya ikinakahiyang buntis siya, inisip lamang niya kung kailan ang tamang timing para ianunsyo ang pagbubuntis.

Dagdag pa niya, noong panahon na iyon, takot ang maraming artista na mabalitang buntis dahil maaari itong makabawas sa kasikatan.

“Noon kasi medyo takot ang mga artista na mabalitang may anak o mabubuntis kasi maiiba yung tingin sa kanila ng tao. Parang pag may anak ka na, di ka na leading lady type. Nababawasan na yung kasikatan mo,” pahayag ni Santos.

Ngunit lakas loob ding inamin ng kongresista ang kaniyang pagbubuntis na ikinatuwa nang marami.

“Pero baligtad ang nangyari. That's why you're Lucky nga e. Kasi bumaliktad lahat for the better. Nagdoble-doble lahat ng swerte ko,” pahabol nito.

Ipinanganak ni Santos si Manzano noong 1981 sa unang asawa na si Edu.