MAYNILA -- Matapos ang higit isang taon, muling nagkasama sa isang virtual reunion ang Team LAYF o ang barkadahan ng mga dating "Pinoy Big Brother" (PBB) housemates na sina Lou Yanong, Andre Brouillette, Yamyam Gugong at Fumia Sankai.

Ang kanilang reunion ay naganap sa Star Magic Lounge ni Yanong kung saan naging sorpresa niyang bisita ang tatlo.

Matapos ang kanilang digital reunion, ibinahagi ng apat ang kanilang saloobin sa muli nilang pag-uusap sa "Inside News" ng Star Magic.

"Nami-miss ko talaga ang buong grupo, buong Team LAYF. Kasi ang dami naming memories na hindi ko makakalimutan sa buong pagtanda ko. At siyempre itong mga taong ito, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos na nakilala ko itong mga taong ito sa loob ng Bahay ni Kuya," ani Gucong ang itinanghal na big winner ng "PBB: Otso."

"I feel so happy and I feel weird kasi we haven't meet, speak for a long time. So happy and at the same time weird," ani Sankai.

"It was fun and yes of course I miss Team LAYF,," hirit ni Brouillette.

"Naghalu-halo lahat ng emotions ko kasi noong sinabi nil, nagpa-flashback lahat ng memories. Lalo na ako I've been watching 'PBB' highlights lately ever since in-announce na magbubukas muli ang Bahay ni Kuya. I just miss the memories. I looked back at the 'yung mga pinaghirapan namin, 'yung pinagdaanan namin, what we'd been through. It was a lot at hindi siya bigla-bigla mawawala. Noong time na nakita ko sila biglang sumabog sa mukha ko lahat ng memories and I'm just grateful and happy because their presence makes me happy ngayon," kuwento ni Yanong.

Ayon sa apat, kung bibigyan ng pagkakataon, bukas sila na muling pumasok sa loob ng Bahay ni Kuya.

"I don't want to go back to 'PBB' alone, pero kung Team LAYF together, puwede," ani Sankai.

"Oo, damay-damay na tayo," ani Gucong.

"For me If it's a challenge or task or special visit, absolutely I love too," sagot ni Brouillette.

Sa huli, muling nagpasalamat ang apat sa lahat ng kanilang mga tagahanga na hindi tumigil at walang sawang nakaantabay at nakasuporta sa kanilang grupo.

Matatandaang nabuo ang TEAM LAYF noong 2018 kung saan nagtapos sila bilang Big 4 para sa "PBB: Otso Batch 2."

Nito lamang nakaraang buwan nang ianunsiyo ang muling paghahanap ng bagong housemates ng reality show na papangalanang “PBB Kumunity Season 10.”

