MAYNILA -- Kung mabibigyan ng pagkakataon, nais ng aktor na si Gerald Anderson na muling makatrabaho sina Yam Concepcion at JM de Guzman, mga kasamahan niyang bida sa "Init sa Magdamag" na ngayon ay nasa huling linggo na.

Sa "Inside News" ng Star Magic, sinabi ni Anderson na bukas siya na magkaroon ng season 2 ang sikat na serye.

"Sabi ko nga eh sobrang grateful ako na itong grupo na ito ang nakasama ko sa ganitong sitwasyon na taping, na-lock-in na mahaba. Kasi very dedicated at professional 'yung mga taong nakasama ko. 'Yung mga tao sa harap at sa likod ng camera. Kung pwede kaming magsama-sama ulit, sana talaga," ani Anderson.

Pag-amin pa ni Anderson, isa ang "Init sa Magdamag" sa pinakapaboritong proyekto na ginawa niya.

"From the compliments, 'yung mga comment na ibinibigay sa amin, 'yung quality ng show, quality ng performances, (isa) ito sa pinakamagandang show sa career ko and I'm thankful na part ako," ani Anderson.

Para sa mga huling gabi ng "Init sa Magdamag," ibinahagi ni Anderson ang mga dapat abangan ng mga manonood.

"Marami pang mangyayari at kaabang-abang siya. Lalabas pa ang ibang kaototohan at ibang sekreto. Closure ng family, closure ng magkaibigan. Marami pang ibang values na mauuwi ng audience natin about being a battered wife, about physical abuse, about love," ani Anderson.

Mapapanood ang mga huling gabi ng "Init sa Magdamag” sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Jeepney TV at Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment. Sa labas ng bansa, mapapanood ang serye sa The Filipino Channel habang ang advance episodes nito ay nasa iWantTFC at WeTV iflix.

