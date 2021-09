Albert Martinez, may hiling para sa 'Ang Probinsyano'

MAYNILA -- Mananatiling "Ka-Probinsyano forever" ang aktor na si Albert Martinez, ang isa sa pinakamatinding kalaban na hinaharap noon ni Cardo Dalisay, ang bidang karakter ng seryeng "FPJ's Ang Probinsyano" na pinagbibidahan ni Coco Martin.

Sa isang video na inilabas ng Dreamscape nitong Lunes, isang mensahe ang ipinahatid ni Martinez para sa ika-6 na anibersaryo ng sikat na serye ng Kapamilya network.

"The most unforgettable character I created," pambungad ni Martinez sa kanyang ginampanang karakter bilang si Tomas Tuazon.

"Sa 'Ang Probinsyano' cast, Coco, maraming-maraming salamat for making me a part of this project. Dreamscape, thank you very much," ani Martinez.

"Congratulations and happy anniversary. I am hoping that 'Ang Probinsyano' goes on and on and on to entertain a lot of Filipinos. Mabuhay Dreamscape! Mabuhay 'Ang Probinsyano' at mabuhay Coco Martin!" dagdag ni Martinez.

Matatandaang isa si Martinez sa mga orihinal na bituin ng serye. Ang kanyang karakter na si Tomas ay asawa ni Verna (Agot Isidro) at ama nina Rachel (Belle Mariano) at Joaquin (Arjo Atayde).

Noong Disyembre 2016, matapos gumawa ng iba't ibang krimen, napatay si Tomas sa bilangguan ni Cardo.

Samantala, nagpahatid rin ng pagbati para sa ika-6 na taon ng "Ang Probinsyano" sina Isidro at Mariano.

Nagpahatid din ng kanyang mensahe para "Ang Probinsyano" si Xymon Pineda o mas kilala sa ginampanan niyang karakter sa serye na si Onyok.

Mayo 2017 nang magpaalam sa programa si Onyok nang kinailangan niyang sumama sa kanyang ina na ginampanan naman noon ni Alessandra de Rossi.

Mapapanood ang bagong yugto ng seryeng "Ang Probinsyano" sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, A2Z Channel 11, TV5, CineMo, iWant TFC, TFC, WeTV, at iflix.