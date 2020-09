PANOORIN: Ivana Alawi, tinanggap ang huling hamon ni Lloyd Cadena

MAYNILA -- Inilabas na ni Ivana Alawi nitong Linggo ng gabi ang kanyang pinakabagong vlog na alay niya sa yumaong vlogger na si Lloyd Cafe Cadena.

Sa kanyang entry na "Buswash Para Kay Lloyd Cadena," ginawa ni Ivana ang naging huling hamon sa kanya ni Cadena na maglinis ng bus.

Bungad ni Ivana sa kanyang vlog, ikinalungkot niya ang balita tungkol sa biglaang pagpanaw ni Cadena.



"Noong nalaman ko na totoo siya. Sobrang nalungkot ako. Pumunta ako sa kanyang video, pinanood ko yung huling video niya. Doon sa video niya na, carwash, sobrang na-touch ang puso ko, binanggit niya ang pangalan ko, tapos sabi niya 'hinahamon ka namin Ivana Alawi, maglinis tayo ng bus, pabilisan tayong maglinis ng bus. Para sa akin hinamon niya ako, alam mo yung parang huling hamon. So sabi ko kailangan ko siyang gawin. Kailangan kahit paano may nagawa ako in my own small way," ani Ivana.

"So nag-decide ako na gawin itong bus car wash para kay Lloyd," dagdag ng aktres.

Ayon kay Ivana, tanging hiling lang niya sa mga manonood ay "sana huwag niyong i-skip ang ads" dahil lahat nang kikitain aniya ng video ay mapupunta sa naiwang pamilya ni Cadena.

"Lloyd, you will always be remembered. You are loved by so many people and you are respected. Ang tagal mong nasa YouTube. Ikaw ang naging inspirasyon ko dati dahil nakita ko na napakalapit niya sa pamilya niya. Napakabuti niyang tao at saka napakamapagmahal," ani Ivana.

"So thank you Lloyd sa lahat ng laughter, sa lahat ng happiness, sa lahat ng tulong na shineyr (ibinahagi) mo sa amin. Alam ko nandiyan ka sa tabi namin ngayon. Nasa heaven ka," dagdag ng aktres.

Sa pinakahuling impormasyon na ibinigay ng pamilya ni Cadena sa pamamagitan ng isang pahayag sa Facebook, kinumpirma nito na nag-positibo si Cadena sa COVID-19 noong Setyembre 3 at inatake sa puso noong Biyernes ng umaga, Setyembre 4.