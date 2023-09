Ben&Ben, may mensahe sa kanilang fans

MAYNILA -- Isang liham ang ibinahagi ng bandang Ben&Ben para sa kanilang mga tagahanga.

Sa social media nitong Martes, ibinahagi ng grupo ang kanilang taos-pusong pasasalamat para sa kanilang fans na tinatawag nilang Liwanag.

Matatandaang Setyembre 2020 nang ianunsiyo ng grupo na "Liwanag" ang itatawag nila sa kanilang fandom.

Narito ang buong liham ng Ben&Ben para sa Liwanag:

Dear Liwanag,

Happy happy 3rd Anniversary!

Magmula ng mabuo ang Liwanag, napakarami na rin nating napagdaanang magkasama. Maliban sa mga di malilimutang mga shows at concerts, at maraming awiting kinantang magkasama, kahit papano, nasubaybayan din namin 'yung pagsulong ng mga buhay niyo, sa pamamagitan ng pagkwento niyo sa ’min kung kamusta kayo, mapa-online man or 'pag nagkikita tayo sa mga shows.

Gusto naming sabihing, proud kami sa kung papaano mo salubungin ang tamis at pait ng buhay! Nakakahangang makita kung pa’no ka magpakatatag, magpakatotoo, at higit sa lahat, kung pa’no ka magmahal at mag-alay ng sarili. Ang dami naming natututunan sa inyo.

Maraming maraming salamat sa pagpunta sa mga shows, pakikinig ng mga awitin, pagbili ng merch, pag-vote sa amin online at lahat ng iba pang paraan ng pagpakita ninyo ng suporta. Ramdam namin ang pagmamahal niyo, lagi’t lagi.

Salamat sa pagkapit kahit na may mga pagsubok, sa’n man sa buhay galing yung mga yun.

Saan man tayo dalhin ng buhay at ng mga pangarap natin, gusto naming sabihing, lagi’t laging magiging magkaugnay ang mga puso natin. Sa bawat liriko at nota ng mga kantang sinusulat at inaawit, kayo ang nasa puso’t isipan namin. We will always work our hardest and make you proud! Let’s reach new heights together.

Pipiliin namin kayo, araw-araw. See you online, sa shows, or sa tapat niyo!

Labyu, Liwanag!

Ben&Ben."

Binubuo nina Miguel, Paolo, Pat, Agnes, Poch, Keifer, Andrew, Jam, at Toni, ang grupo ay kilala sa kanilang mga awitin tulad ng "Leaves," "Maybe the Night," "Pagtingin," "Kathang Isip," "Lifetime," at "Upuan."