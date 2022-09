MAYNILA -- Isang tunay na kapatid na ang tingin ng bida ng seryeng "Mars Ravelo's Darna" na si Jane de Leon kay Zaijian Jaranilla na gumaganap naman sa sikat na serye bilang si Ding.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, para sa pagdiriwang ng kanyang ika-21 kaarawan, isang video message ang natanggap ni Jaranilla mula kay De Leon.

"Hi Bunso! Gusto lang kitang batiin ng happy, happy birthday! Alam mo naman na sobrang mahal na mahal kita. Itinuturing na kita na parang isang tunay na kapatid. Lagi mong tatandaan na nandiyan lang ako lagi para sa iyo," ani De Leon sa kanyang mensahe.

"Sobrang naging mahalaga ka at naging parte ka na ng buhay ko. Just enjoy. And please always love yourself and protect your heart," dagdag ng aktres.

Maliban kay De Leon, nagpadala rin ng kanyang video message ang aktor na si Dominic Ochoa na kamakailan lang ay naging parte ng "Darna" bilang si Lindol Man.

Nagbigay din ng mensahe si Zanjoe Marudo na nakasama ni Jaranilla sa seryeng "The Broken Marriage Vow" kung saan gumanap sila bilang mag-ama.

Nakakatuwa rin ang naging mensahe ni Xyriel Manabat kay Jaranilla. Ayon kay Jaranilla matagal na niyang kaibigan si Manabat bago pa man sila mag-artista.

Sorpresa naman ang naging pagtungo ng batikang aktres na si Rio Locsin sa studio ng "Magandang Buhay" para kay Jaranilla na inamin niyang naging malapit sa kanya at itinuturing niya ring parang apo.

Sa seryeng "Darna," gumaganap bilang mag-lola at apo ang dalawa.

Para naman sa kanyang kaarawan, ibinahagi ni Jaranilla ang kanyang hiling.

"Gusto ko lang na magtagal pa ako sa showbiz industry. 'Yon lang po ang wish ko para sa sarili ko para mapakita ko ang talento ko at maka-inspire ako ng ibang tao pa," ani Jaranilla na nakasama rin sa "Magandang Buhay" ang kanyang lola Dulce na nagpalaki sa kanya.

