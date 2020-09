'Iba 'Yan': Mga residente ng isang barangay sa North Fairview, nakatanggap ng ayuda

Binisita ng team ng "Iba 'Yan" ang mga residente ng Astor Street sa North Fairview, kung saan marami ang nahihirapan maghanap ng makakain lalo na ngayong may pandemya.

Sa pakikipagtulungan sa Bread of Salt Initiative, namahagi ng pandesal ang Iba 'Yan sa mga residente ng Astor Street.

Layunin ng Bread of Salt Initiative na tulungan hindi lamang ang mga nagugutom, maging ang mga maliliit na panaderya.

Nilapitan ng Iba 'Yan sina Mary Jane Sabidalas at Renz Cataga para gumawa ng pandesal na ipapamahagi sa mga residente.

Sa loob ng isang buwan, makakatanggap ng 10 pandesal araw araw ang mahigit sa 100 pamilya sa Astor Street.

Bukod sa pagkain, nakatanggap din ang mga residente ng iba pang relief goods at ligtas bags mula sa Iba 'Yan.

Narito ang kanilang kwento.

