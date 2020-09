Ara Mina magbabalik sa 'FPJ's Ang Probinsyano'

MAYNILA - Ibinunyag ni Ara Mina na magbabalik-taping na siya para sa hit seryeng "FPJ's Ang Probinsyano."

Sa eksklusibong ulat ng entertainment site na Push, ibinahagi ng 41 anyos na aktres na kukuhanin niya ngayong Linggo ang swab test result bago magtungo ng Batangas para sa lock-in shooting ng serye.

"Halos three weeks din ako do’n kasi sa September 27 na ang balik ko ng Manila," sabi ni Mina sa panayam.

"Tapos before kami umuwi from the location, another swab test na naman. Ganoon na talaga ngayon, eh. Kailangan talaga nating mag-ingat," kuwento niya.

Ayon kay Mina, magkakaroon din ng magandang development ang karakter niya sa serye na si Ellen Padua, asawa ng karakter ni Tirso Cruz III.

Inamin din ni Mina na gaya ng ibang cast ng "FPJ's Ang Probinsyano," kasama ang bidang si Coco Martin, nagpabawas din siya ng talent fee.

"Lahat naman kami do'n ganoon ang ginawa. Sa panahon natin ngayon, kailangan nating magtulungan," aniya.

Bukod sa "FPJ's Ang Probinsyano," may pelikula rin si Mina sa ilalim ng Viva Films.

Abala rin ang aktres bilang chef at owner ng Hazelberry CafΓ©, na operational ang lahat ng 4 na branches ngayon.