Vice Ganda, ‘di na makakasama sa ASAP Natin 'To Milan

Inanunsyo ng ASAP Natin 'To team na hindi na kasama sa listahan ng performers at artists na magtatanghal sa Milan sa darating na September 10 ang Unkabogable Phenomenal Box Office Superstar na si Vice Ganda.

Ito’y dahil kailangan niya raw munang tutukan ang "It's Showtime" at ang “Everybody, Sing!" segment sa ngayon.

Pinasasalamatan ni Vice Ganda at ng ASAP Natin 'To team, ang kanilang fans at mga Pinoy sa Italy na patuloy na sumusuporta sa mga Kapamilya artist.

Bagamat hindi matutuloy si Vice Ganda sa Milan, halos 40 de-kalibreng Pinoy at local artists naman ang makakasama at siguradong magpapasaya sa Pinoy fans sa Milan.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Italy, tumutok sa TFC News, sa TV Patrol