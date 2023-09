'Na-senti ako': Karylle naiyak sa theme song ng Vicerylle sa 'It's Showtime'

Watch more News on iWantTFC

Naiyak si Karylle nang muling marinig ang theme song ng "Vicerylle" o ang tambalan nila ni Vice Ganda sa "It's Showtime" nitong Martes, Setyembre 5.

Sa opening number ng programa, isa sa mga inawit ni Jireh Lim ang love song na "Buko," dahilan para "ma-senti" si Karylle na nakitang napapunas pa ng luha.

"Nowadays, iyong 'Itaga mo sa bato, dumaan man ang maraming Pasko' hits different," paliwanag ni Karylle patungkol sa lyrics ng kanta.

Sabi pa niya sa mga kapwa "It's Showtime" hosts: "Iyon ang naging promise sa isa't isa — itaga mo sa bato."

Sumang-ayon naman si Vice Ganda, na niyakap si Karylle. Aniya, "That's our song... We made a pact."