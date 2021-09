MAYNILA - Agad na nag-trending ang bagong album ng bandang Ben&Ben na "Pebble House Vol. 1 Kuwaderno."

Kani-kaniyang pili ang fans ng paborito nilang kanta na tumatalakay sa iba't ibang tema gaya ng women empowerment, mental health, long distance relationships, at iba pa.

Sinamahan pa ito ng mga collab kina Chito Miranda, KZ Tandingan, Moira Dela Torre, at iba pa.

"It’s very simple, is just to take a snapshot of where we are right now as people, and as a band," anang lead vocalist na si Paolo Benjamin.

Pinag-uusapan ang kanilang kanta na "Kapangyarihan" kasama ang P-pop group na SB19, dahil sa matapang na mensahe nito.

Sinulat ito noong 2020 at may parinig ito sa mga taong nasa puwesto na inaabuso ang kapangyarihan.

"We leave it to the song to speak its meaning to you," ani Paolo.

"All you have to do is listen to the song and you’ll know," anang lead vocals na si Miguel Benjamin.

Natuwa naman si Paolo naantig ang mga tao sa mensahe ng kanta: "We are really happy that it’s really hitting people in the spot 'cause that’s always what we wanted. Para dun sa kantang yun."

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News