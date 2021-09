Nabigyan ng pagkakataon ang dalawang Kpop TikToker na makasama ang performer na si AC Bonifacio sa isang dance cover sa "ASAP Natin 'To".

MAYNILA - Nabigyan ng pagkakataon ang dalawang TikToker na makasama sa Kpop dance cover ang performer na si AC Bonifacio ngayong Linggo sa "ASAP Natin 'To".

Humataw sa "In The Morning" ng Kpop Group na Itzy si Bonifacio, kasama sina Samantha Paat at Kimberly Del Rosario.

Sa segment na "ASAP Discoveries," ibinahagi ng dalawa na fan sila ni Bonifacio, at matagal na nilang nakahihiligan ang Kpop at ang pagsasayaw.

"Everytime kasi na sumasayaw ako, nakakapag-boost ng confidence. And isa sa iniidolo ko, ang Kpop fan na si AC Bonifacio," ani Paat, na nagbukas ng kaniyang TikTok account noong Enero 2020.

Si Paat ay isang "Midzy" o miyembro ng fandom ng Kpop group.

Todo-puri naman si Del Rosario kay Bonifacio na kilala sa kaniyang mga Kpop dance cover.

"Lagi ko inaabangan si AC na mag-perform. Wala akong masabi kundi overwhelmed po," ani Del Rosario na bata pa lang ay nakahiligan na ang pagsasayaw.

Agosto sinimulan ang "ASAP Discoveries," kung saan itinatampok sa Sunday concert program ang mga talentadong Pinoy na nakikilala online.

Nakatakdang maglabas ng kanilang full album ang Itzy, na kinabibilangan nina Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong, and Yuna ngayong buwang ito.