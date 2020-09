PANOORIN: Vice Ganda, naiyak dahil kay Ryan Bang

MANILA -- Hindi napiglan ni Vice Ganda ang maging emosyonal matapos makita ang pag-iyak ng kanyang co-host sa "It's Showtime" na si Ryan Bang.

Ayon kay Vice, napaiyak si Ryan nang mabanggit niya ang plano na patugtugin ang awiting "Ikaw" sa kanyang kasal.

"Si Ryan kasi umiyak. Naiyak tuloy ako. Parang baliw," ani Vice bilang tugon sa tanong nina Vhong Navarro at Jhong Hilario kung ano ang nangyayari sa kanya.

"Ito kasi si mommy (Vice) may sinabi sa akin, naiyak tuloy ako," hirit ni Ryan.

Nang tuksuhin ni Jhong na ibahagi kung ano ang kanilang napag-usapan, tugon ni Vice: "Sabi ko sa kanya kapag ikinasal ako 'yan ang tugtog. Tapos dalawa kayo ni nanay ang maghahatid (sa akin). Tapos bigla siyang umiyak."

Noong nakaraang taon ay inamin ni Vice ang relasyon niya sa kasamahan din nila sa "It's Showtime" na si Ion Perez.

Narito ang video nina Vice Gand at Ryan sa "It's Showtime.

