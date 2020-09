Judy Ann, Angel, Jodi at Iza, nagbigay-pugay sa mga natanggal na empleyado ng ABS-CBN

MAYNILA -- Nagbigay-pugay at nagpasalamat sa mga natanggal na manggagawa ng ABS-CBN ang mga aktres na sina Judy Ann Santos at Angel Locsin.

Nagbigay din ng kanilang pagkilala ang mga bida ng seryeng "Ang Sa Iyo Ay Akin" na sina Jodi Sta. Maria at Iza Calzado sa mga Kapamilyang nawalan ng trabaho.

Sa Instagram, ibinahagi ng mga bidang aktres ng ABS-CBN ang kanilang pasasalamat sa mga Kapamilyang nawalan ng trabaho matapos hindi bigyan ng bagong prangkisa ang network.

"Sa lahat ng mga nakasama ko sa ABS-CBN, mabuhay kayo! Hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat sa mga masasayang alaala at maraming taon ng pagtatrabaho. Habangbuhay kayong nakaukit sa aking puso," ani Judy Ann na nagsimula ang pagsikat bilang bida ng seryeng "Mara Clara" ng ABS-CBN noong dekada '90.

"Isang pagpupugay sa mga nagpaalam na Kapamilya. Maraming salamat. Hanggang sa muli," ani Locsin na ibinahagi ang art card na likha ng ABS-CBN News na nagpapasalamat sa mga Kapamilya.



"Maraming salamat, Kapamilya. Saludo kami sa bawat isa sa inyo," dagdag naman ni Jodi.



"Just want to take a moment to give thanks to and honor our Kapamilyas that signed off yesterday. No goodbyes, just see you later because, like a phoenix, we will rise again, ani Iza sa kanyang post.

Noong Biyernes, Agosto 28, ang naging huling araw ng ilang libong empleyado ng ABS-CBN.