Gladys Guevarra, tinakbuhan ng pera ng dating boyfriend

MAYNILA -- Inamin ni Gladys Guevarra na natakbuhan siya ng pera ng dating nobyo na umano'y tumangay ng bayad mula sa kanyang negosyong kakanin.

"Yung mga sinasabi ko pong hindi inaasahang pangyayari, tayo po ay natakbuhan ng pera," ani Guevarra sa isang Facebook live session nitong Miyerkoles, Setyembre 2.



Nauna nang kinansela ni Guevarra ang lahat ng order sa kanyang food business para ayusin ang problemang hinaharap na nag-ugat sa naging pagtatalo at hiwalayan nila ng nobyo.

Aniya, dahil sa tiwala ay pumayag siya na sa personal bank accounts at G-Cash umano ng dating nobyo pumapasok ang bayad para sa mga order ng kanyang food business.



Giit ng aktres hindi niya akalain na tatangayan siya ng pera ng taong pinagkatiwalaan.

"Hindi ba ang sakit sa loob na karelasyon mo pa. I'm not saying itinkabo 'yung pera, but some of it tinakbo na talaga, dahil ayaw nang sumagot ngayon, ayaw na ibigay, ayaw nang sumagot ng tawag at mapapatunayan ko po 'yan,” ani Guevarra.

Ayon kay Guevarra, hindi pa umano binabalik ng dating nobyo ang halagang P9,100 na bayad para sa mga order na nakatakdang i-deliver ng Setyembre 3.

"Maliit lang naman P9,100 pero 'yung trust, ka-relasyon ko pa. Tapos ini-introduce ko sa inyong lahat, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, tapos ganun ang magagawa sa akin. At sana raw maging masaya ako mag-isa," ani Guevarra.

May mensahe din ng aktres sa dating nobyo. "Actually kung napapanood mo ito Leon, hindi na masakit 'yung pagkakawala mo. Ang masakit doon 'yung ilan itong taong ito na tatanggalin mo ang tiwala sa akin dahil sa ginawa mo," ani Guevarra.