OPM artists, bibida sa 'The Music Room' sa YouTube

MAYNILA -- Bibida ang Kapamilya artists na sina Angela Ken, Kritiko, SAB, Nameless Kids, JMKO, Trisha Denise, FANA, at Sheryn Regis sa "The Music Room" na mapapanood sa One Music PH at Star Music YouTube channels tuwing Martes simula sa Setyembre 7.

Handog ng ABS-CBN Music at ABS-CBN Events ang "The Music Room" na naglalayong maging platform para sa OPM artists na makapaghatid ng kanilang musika at maglahad ng kuwento tungkol sa kanilang mga kanta.

Si Ken, na nagpasikat ng awiting “Ako Naman Muna,” ang unang sasabak sa “The Music Room” sa Setyembre 7. Pinoy hip-hop naman ang ibibida ng rapper na si Kritiko sa Setyembre 14. Aawitin ni SAB ang ilang mga awitin mula sa kanyang debut EP na “Sunsets & Heavens” sa Setyembre 21, habang ang bandang Nameless Kids ay maghahatid ng kanilang musika sa Setyembre 28.





Aabangan naman ang tagos-pusong pagtatanghal ni JMKO sa Oktubre 5. Maririnig din ang magandang boses ng mang-aawit at kompositor na si Trisha Denise sa Oktubre 12. Handa na rin si FANA na magpakilala ng kanyang musika sa Oktubre 19.

Magtatapos ang “The Music Room” kasama ang tinaguriang "Crystal Voice of Asia" na si Sheryn Regis na handog ang kanyang mga bagong kanta sa Oktubre 26.



Isang Made For YouTube exclusive ang “The Music Room” na bahagi ng bagong experiences sa ilalim ng Kapamilya YOUniverse, na naghahatid ng mga programa, musika, pelikula, at balita sa pinagsama-samang YouTube channels ng ABS-CBN na Star Cinema, Star Music, MOR Entertainment, ABS-CBN News, at ABS-CBN Entertainment.