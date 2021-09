MAYNILA -- Ikinalungkot ng mga tagahanga nina Paolo Contis at LJ Reyes ang balitang hiwalay na sila.

Kinumpirma mismo ni Reyes na hiwalay na sila ni Contis sa panayam sa kanya ni Boy Abunda na inilabas sa YouTube nito lamang Miyerkoles, Setyembre 1.

Sa panayam, pinabulaanan ni Reyes ang naglabasang balita na "mutual decision" ang naging hiwalayan nila.

“Hindi siya mutual. Kasi naniniwala ako na kapag mutual ang isang desisyon, ito ay pareho kayong sumasang-ayon na hindi na nagwo-work 'yung relationship,” ani Reyes.

“Matagal ko nang nararamdaman na nakahiwalay na siya sa amin. Ramdam na ramdam ko po 'yun. Honestly, ako po ang nagsabi na parang nasa ibang mundo na siya,” dagdag pa ng aktres.

Matapos lumabas ang panig ni Reyes, binalikan naman ng ilang netizens ang naging pangako noon ni Contis kay Reyes.

Sa naging post ng aktor sa Facebook noong Disyembre 25, 2017, para sa ika-30 kaarawan ni Reyes, iginiit nito na kung may isang bagay na malinaw para sa kanya ay ang kagustuhan na makasama ang aktres hanggang kanyang pagtanda.

"Alam ko marami pa ang malabo at hindi malinaw sa ating hinaharap... pero isa lang ang malinaw para sa akin... Ikaw. Malinaw na ikaw lang ang gusto kong makasama habang hinaharap lahat ng kalabuan sa mundong ito," ani Contis.

"Ikaw lang ang nagbibigay saya sa akin sa gitna ng ilang kalungkutan ko. Kaya naman malinaw na ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa pag tanda ko. Salamat sa lahat Mahal. Maligayang Kaarawan sayo! Lagi kong ipinagdadasal ang iyong kaligayahan, kalusugan, at tagumpay sa lahat ng bagay... Mahal na mahal kita! LJ Reyes," dagdag ni Contis.

Matatandaang anim na taon ang naging relasyon nila Reyes at Contis na nagbunga ng isang anak -- si Summer.

Nagsimulang umugong ang balitang hiwalay na umano ang dalawa matapos mapansin ng ilang netizens na binura ni Contis ang mga retrato ni Reyes sa kanyang Instagram.

Ang talent manager ni Contis na si Lolit Solis ang unang nagkumpirma ng balitang hiwalay na ang aktor at Reyes.

Ani Solis walang "third party" sa hiwalayan ng dalawa. Giit pa niya, sadyang lumipas na o nawala na ang pag-ibig nina Contis at Reyes para sa isa't isa at walang kinalaman dito ang ibang tao. Aniya, nais nina Contis at Reyes na maghiwalay na lang ng maayos.

Sa naging panayam naman ni Abunda kay Reyes, walang direktang pagtanggi o pagkumpirma ang aktres sa isyung may kinalaman ang third party sa naging hiwalayan nila ni Contis.

