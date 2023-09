Bentahan ng tiket para sa ASAP Natin ‘To Milan, patuloy na umaarangkada

MILAN - Umaarangkada pa rin ang bentahan ng tiket para sa ASAP Natin ‘To Milan kaya hindi ito pinalampas ng solid fans na gustong-gustong makita ang kanilang mga idolo.

Si Susan, todo-abang sa nalalapit na live show sa September 19. Hindi raw niya napanood ang ASAP Natin ‘To sa Rome noong 2019 kaya matagal niya itong hinintay at excited na siya.

“May tiket na talaga ako (noon), November 16 ASAP, November 11, na-confine ako sa ospital. Pero yung pinsan ko hiningan ako ng video kay Piolo, masaya na rin ako at binigyan niya ako ng video. Excited na ko sa ASAP Milan dahil magkikita na kami,” sabi ni Susan Bautista, Pinay sa Italy.

Mula sa mga linya sa pelikula hanggang sa koleksyon ng magazine feature ni Piolo, kumpleto ang fan na si Mary Ann. Ipinakita rin niya ang kuha noong binigyan niya ng regalo si Piolo noong siya’y nasa Pilipinas.

Si Sally Devanadera naman, napabili din ng promo tickets para makita ang paboritong si Coco Martin.

“Ciao, see you Coco Martin sa ASAP Natin ‘To, I love you,” sabi ni Sally Devanadera, OFW sa Milan.

Lalo pang umarangkada ang bentahan ng mga tiket nang magkaroon ng promo sa presyo ng ASAP Natin ‘To Milan.Ginawang buy one ticket and get one free ticket sa bronze at silver tickets.

“Simula po nang nagkaroon ng promo ang tickets ng ASAP, silver at bronze, napakarami pong bumili ng tickets,” sabi ni Lorna Presto Fontejon, ASAP ticket seller.

“Kim Chu, see you on September 10, we love you see you in September 10, Regine, Vice Ganda, excited na kami Zsa, Zsa see you, we love you. Can't wait to see you Coco Martin and Maymay Entrata, see you on September 10,” sabi ng Pinoy fans sa Milan.

Nasa tatlumpung bigating artista ang magbibigay saya sa ASAP Natin ‘To Milan na gaganapin sa Mendiolanum Forum. Excited din ang ASAP stars na makita ang fans nila abroad.

“This is it! ASAP Natin ‘To Milan, September 10!” sambit ng fans ni Piolo.

Marami pang nakaabang sakaling ma-extend ang ticket promo sa Italy habang papalapit ang September 10 ASAP Natin ‘To Milan.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Italy, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: