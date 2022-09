Jose Mari Chan, espesyal ang pakiramdam tuwing 'ber' months

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Aminado ang batikang mang-aawit at kompositor na si Jose Mari Chan na kakaibang pakiramdam para sa kanya ang maging parte ng kapaskuhan ng mga Filipino.

Sa programang Sakto ng TeleRadyo nitong Biyernes, ibinahagi ni Chan ang pakiramdam na siya ang laging inaabangan tuwing papasok na ang "ber" months, patunay na hindi nakakalimutan ng mga Filipino ang kanyang mga awitin.

"I feel special na despite na 55 years na ako sa recording industry and at my age I am beginning to be relevant to the young people because of my Christmas songs," ani Chan.

Tinaguriang King of Christmas Carols, si Chan ay kilala sa kanyang mga pamaskong awitin tulad ng "A Perfect Christmas" at "Christmas In Our Hearts."

Bago pa man ang pagpasok ng "ber" months, naglipana na ang mga meme tampok si Chan.

Sa panayam, ibinahagi rin ni Chan na kababalik niya lang mula sa Los Angeles, California kung saan pinanood niya ang concert ng Filipino American Symphony Orchestra tampok ang kanyang mga awiitin.

"Nagkaroon sila ng concert of my music. That's why I had to go and watch it because it's very magical for me," ani Chan.

Sa programa, ibinahagi rin ni Chan ang saya na magkaroon ng sarili niyang Funko Pop.

