Janella Salvador may paalala tungkol sa costume ni Valentina

MAYNILA – Pormal nang nagpakilala si Janella Salvador bilang Valentina sa ABS-CBN series na “Mars Ravelo’s Darna”.

Trending ang pagpapalit-anyo ni Regina (Salvador) bilang mortal na kaaway ni Darna (De Leon) sa nasabing serye.

Umani ng papuri sa maraming netizen ang unang patikim ni Salvador bilang Valentina na kinatampukan ng kaniyang headdress na puno ng ahas.

Ngunit may ilan ding tila nasimplehan sa suot ni Salvador bilang kontrabida sa nasabing serye.

Kaya mabilis na nilinaw ng aktres sa kaniyang Twitter account na hindi pa iyon ang final costume ng kaniyang karakter sa “Mars Ravelo’s Darna.”

“Special announcement for the vadengs: That wasn’t V’s final costume. Don’t worry. We gotchu,” hirit nito sa social media.

Ikinatuwa naman ito ng maraming netizen na napagtantong, tulad ng tunay na ahas, maaaring magpalit ng balat si Valentina.

Sa ilalim ng direksyon nina Avel Sunpongco and Benedict Mique, napapanood ang “Mars Ravelo’s Darna” tuwing weekdays sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, CineMo, iWantTFC, TFC, TV5, at A2Z.

