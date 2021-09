Sina Maymay Entrata at Melai Cantiveros ang mga paboritong housemate ni Robi Domingo. ABS-CBN

Muling magbabalik ang dating housemate na si Robi Domingo bilang isa sa mga host sa nalalapit na pagbubukas ng "Pinoy Big Brother" para sa ika-10 season ng reality show.

Sa halos walong edisyon ng “PBB,” nasaksihan ni Domingo ang kuwento at tagumpay ng mga nagdaang housemates sa pamosong Bahay ni Kuya. Kaya, hindi ito nakaiwas nang tanungin kung mayroon itong naging paboritong sumali sa palabas.

Pag-amin nito, pinakapaborito niya na naging malapit din sa kaniya ang big winners na sina Melai Cantiveros at Maymay Entrata.

“A lot of them definitely. I can think of two names right now and it would have to be some of my favorite big winners, Melai (Cantiveros) and Maymay (Entrata),” ani Domingo.

“Because they have that kind of personality na punong puno ng charm and I think they can talk to anyone, especially if you’re having a bad day. Instantly without doing anything, they can make you smile,” dagdag niya.

Sa katunayan, magkasama ngayon sa isang proyekto sina Domingo at Entrata kung saan nagbibigay sila ng mga opinyon at payo sa iba’t ibang usapin.

Mainit na tinanggap ng netizen ang talk show nila na "Call Me MayBi" na umere sa FYE Channel ng Kumu tuwing Biyernes, 8 p.m.

Samantala, inalala rin ni Domingo ang tagpo nang tuluyan na siyang lumabas sa Bahay ni Kuya noong 2008 bilang second big placer sa likod nang nanalo na si EJ Falcon.

“My most unforgettable moment siguro not as a host but as a housemate because as a teen 'yun naman talaga 'yung hinahanap mo 'yung parents' approval mo eh. I came out from the Big Brother spaceship back in 2008,” kuwento nito.

“That was the Big Night and then sinabi na second big placer Robi and umakyat 'yung parents ko and then si papa, niyakap ako and then he said, ‘Anak, job well done.’ So even if I didn’t get the title, I felt that I was the big winner.”

Bukas na ang audition para sa mga nangangarap makapasok sa Bahay ni Kuya para sa “PBB Kumunity Season 10.”

Unang nagbukas ang “PBB” noong 2005 at nagkaroon na ng 15 edisyon kung saan nanggaling ang maraming Kapamilya stars ngayon tulad nina Sam Milby, James Reid, at Bianca Gonzales.