Rachel Alejandro, matagal nang nais makatrabaho si Jodi, Sue

MAYNILA -- Naniniwala si Rachel Alejandro na itinadhana ang pagiging pinakabagong miyembro ng Star Magic at bilang parte nang inaabangang serye ng ABS-CBN na "The Broken Marriage Vow."

Sa "News 'To Ko Yan" ng Star Magic nitong Huwebes, ibinahagi ni Alejandro ang kasiyahan na gawin ang kanyang pinakaunang serye sa ABS-CBN sa ilalim ng Dreamscape Entertainment.

"It was so weird kasi parang serendipitous na sabay itong nangyayari na ito na na offer-an naman ako ng Dreamscape ng isang teleserye. So parang it was fate na rin in a way na maging Kapamilya ako," ani Alejandro.

Ayon kay Alejandro, nagkataon din na ang dalawa sa mga nais niyang makatrabahong aktres na sina Sue Ramirez at Jodi Sta. Maria ay makakasama niya sa "The Broken Marriage Vow."

"You know what nagkataon naman talaga na I've been really excited to work with Sue Ramirez. Kasi nababalitaan ko na siya from my lola before pa. Actually nababalitaan ko ang mga star ng ABS-CBN kasi ang lola ko ay nakatutok diyan and, of course, she also thinks that Jodi Sta. Maria is a fantastic actress," kuwento ni Alejandro.

"Nagkataon naman 'yung mga naririnig ko sa lola ko at minsan kapag nagbi-visit ako sa kanya rito. Kasi kapag nasa US ako hindi ko na (alam). Ang dami na nagsulputan na artista na minsan 'sino yan?' ... Of course matunog na matunog na sa akin si Sue at alam ko naman na isa sa mga batikan na rin na artista si Jodi. And I'm just so happy na nagkataon naman na sila 'yung dalawang ladies na makakaeksena ko at makakabatuhan dito sa 'The Broken Marriage Vow.' So in a way I really got what I wished for," dagdag ni Alejandro.

Ang "The Broken Marriage Vow" ay ang Philippine version ng sikat na BBC Studios drama na “Doctor Foster.”

Sa serye gagampanan ni Alejandro ang karakter ni Nathalia Lucero, ang ina ni Lexy Lucero (Ramirez), na sisira sa relasyon ng mag-asawang sina David Ilustre (Zanjoe Marudo) at Dr. Jill Ilustre (Sta.Maria).

