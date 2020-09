Kathryn Bernardo, sasabak sa bagong sitcom ng ABS-CBN

MAYNILA -- Magsisimula na ngayong Setyembre ang bagong proyektong gagawin ni Kathryn Bernardo para sa ABS-CBN.

“May inaayos kami actually na digital project under ABS. ‘Yun yung gagawin namin. Mag-start na kami sa September i-tape ‘yung ilang episodes,” ani Kathryn sa ekslusibong panayam ng PUSH.

Pero ani Kathryn dahil na rin sa krisis dala ng COVID-19 ay hindi muna matutuloy ang isa sanang pelikula na gagawin niya ngayong taon.

“May mga fina-finalize pa kung ano 'yung magiging plans for the movie kasi na-cancel siya because of COVID. Kasi nga out of the country ‘yun and parang hindi magandang timing ngayon to make a movie. So basically, ‘yun palang sitcom,” ani Kathryn.

Matatandaang nitong Pebrero ay inanunsiyo na magbabalik sa pelikula ang tambalan nina Kathryn at nobyo nitong si Daniel Padilla sa "After Forever" sa direksiyon ni Cathy Garcia-Molina.

Kamakailan lang ay nagkasama si Kathryn at Daniel sa pag-record ng “Tinig Ng Nawalan” na alay para sa mga natanggal na manggagawa ng ABS-CBN.