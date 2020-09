Direk Lauren Dyogi, patuloy na umaasa sa pagbabalik ng ABS-CBN sa telebisyon

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA -- Hindi nawawalan ng pag-asa ang direktor at executive ng ABS-CBN na si Laurenti "Lauren" Dyogi na muling makakabalik sa telebisyon ang Kapamilya network.

Sa kanyang pinakabagong vlog, sinagot ni Dyogi ang tanong kung babalik ba ang ABS-CBN sa free TV.

"Kami po sa kompanya ay patuloy na umaasa at gumagawa ng paraan para makapiling namin kayo, lalo na po sa ating mga kababayan na nasa malalayong lugar na nararating lamang ng free TV. Sana po ay mabigyan kami ng pagkakataon. Sabi nga po ni Kuya, 'muli tayong magkakasama.' Hindi po ako nawawalan ng pag-asa," ani Dyogi, ang head of entertainment production ng ABS-CBN.

Sa ngayon, giit ni Dyogi na patuloy na mapapaood ang ABS-CBN sa cable, online at sa iba't ibang social media platform, tulad ng Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa bagong iWant TFC app.

Ito'y matapos hindi binigyan ng bagong prangkisa sa ABS-CBN noong Hulyo 10.

“Kaya po sana patuloy niyo po kaming samahan sa aming bagong kuwento, sa aming bagong lakbay sa pagtaguyod ng aming kompanya. Alam naman natin sa kahit anong kuwento, ang main character ay dumadaan sa matinding pagsubok. Ang masarap pong abangan eh paano po kami makakatayo muli at inaabangan ko 'yung araw na kami po eh magiging masaya, magiging malakas ulit at magiging parte ng tahanan ng ating mga Kapamilya," ani Dyogi.

"Sa pinagdaanan naming ito, may mga pagbabago rin kami na kailangang harapin, pagnilay-nilay kung ano ba ang dapat naming gawin. I'm hopeful, I'm being positive that things will be better for us in ABS-CBN and for the nation as well," ani Dyogi.