Kagaya ng inaasahan, inabangan ng maraming Pilipino ang pagpasok ng Setyembre, na para sa kanila ay hudyat ng pagsisimula ng Christmas season sa bansa.

Kasabay ng mga biruan tungkol sa mga sikat na mang-aawit ng mga Christmas songs, inilabas ngayong Huwebes ng ABS-CBN Star Music ang isang compilation ng mga naging Christmas Station ID ng Kapamilya network.

Sa Youtube channel nito, pinagsama-sama ng Star Music ang lahat ng mga kanta ng ABS-CBN sa nakalipas na Kapaskuhan simula noong 2009 (Star ng Pasko) hanggang sa pinakahuli nitong 2021 (Andito Tayo Para sa Isa’t Isa).

Umani ng maraming papuri ang naturang video mula sa mga netizen, lalong lalo na sa mga solid Kapamilya audience.

“This has been always part of every Filipino's Christmas season,” sabi ng isang fan.

Excited naman ang iba sa magiging station ID ng ABS-CBN ngayong 2022, gaya ng pag-abang ng mga Kapamilya fans taon-taon.

Marami rin ang nagsabing umaasa silang muling makabalik sa free TV ang ABS-CBN matapos pagkaitan ito ng broadcast franchise noong 2020.

“Na miss ko na po kyo ng sobra!! abs-cbn channel 2,” komento ng isang netizen.