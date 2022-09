Melai Cantiveros, may bagong show sa PIE Channel

MAYNILA -- Parte na ng "PIEmily" sa PIE Channel ang komedyante at host na si Melai Cantiveros.

Ito ang kinumpirma ni Cantiveros sa pamamagitan ng social media post na inilabas ng PIE Channel.

"Kung anong show ito abangan," ani Cantiveros sa isang TikTok video.

Base na rin sa video, malalaman ang pinakabagong show ni Cantiveros sa Setyembre 17, 2022.

Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat naman si Cantiveros sa pagtanggap at pagpili sa kanya bilang bagong miyembro ng PIE Channel.

"Yehey nakakaexcite baya tu guys salamat Salamat @iampieofficial family sa pag welcome and pagpili Soon na malapit na malapit na tlaga," ani Cantiveros.

Sa ngayon, isa si Cantiveros sa mga host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN na "Magandang Buhay" kasama sina Jolina Magdangal at Regine Velasquez.

