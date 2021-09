'Reinanay' itinuring na ikalawang tahanan ang ABS-CBN

Watch more on iWantTFC

Sa pagsali ni Editha Gloria sa ‘Reina ng Tahanan’, hindi maikakaila sa kaniya ang kaligayahan na muling makatapak sa ABS-CBN na itinuturing niyang ikalawang tahanan.

Isang masugid na tagahanga ng host ng “It’s Showtime” na si Vice Ganda si Gloria kaya naman mismong ang komedyante ang nakaalala sa kaniya sa pagsali niya sa segment nitong Miyerkoles.

“Lagi itong nasa Showtime at GGV,” bulas ni Vice. “Walang palya. Nandun siya sa harap ko, naka-tshirt ng Vice Ganda. Kahit sa mga premier night ko nagpupunta yan.”

Palagi umanong nanonood ng taping ng dating late night show ng host na “Gandang Gabi Vice” si Gloria dahil sobra nitong mahal ang komedyante.

“Kahit nakaburol asawa ko, nasa GGV ako. Ganyan kita ka-love,” pag-amin nito.

Ayon sa kaniya, paulit-ulit niyang binabalikan ang mga episode ng “GGV” lalo pa’t nawala na ito sa ere.

“Thank you ha. At least, nabigyan ka ng chance magkita tayo,” pasasalamat ni Vice.

Dito sinabi ni Gloria na: “Masayang-masaya ako kasa nakabalik ulit ako sa pangalawang tahanan ko.”

Kuwento nito, kay Vice niya nahanap ang kasiyahan sa gitna ng maraming problemang kinakaharap niya sa buhay.

“Parang sa sobrang dami kong problema, Meme. Ikaw na lang ang naging source of happiness ko. Ganun kita kamahal,” ani Gloria.

Bukod sa makita ang idolo at makatapak muli sa ABS-CBN, maituturing ni Gloria na karangalan ang makasali sa “Reina ng Tahanan.”

At sa apat na taong paulit-ulit na panonood kay Vice ng live, ni minsan hindi ito nakapagpa-picture sa artista. Masaya na aniya siyang makita at makawayan ito.

“Di makulit. Kahit saan nakikita ko siya, kakaway lang siya. Di niya ko kukulitin. Behave siya,” paliwanag ni Vice.