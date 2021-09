Screenshot mula sa He's Into Her

Matapos ang matagumpay na pag-ere sa telebisyon at iWantTFC app, mas mapapadali na ang panonood ng "He’s Into Her" dahil inilabas na sa YouTube ang lahat ng naging episode ng serye.

Maaari nang mabalikan ng mga tagahanga nina Max at Deib at ng buong barkada ng Benison ang 10 episodes ng serye na naunang napanood noong Mayo hanggang Hulyo.

Kasunod rin ito ng anunsyo na puwede nang mapanood saan mang panig ng mundo ang hit series na pinagbibidahan nina Belle Mariano at Donny Pangilinan sa pamamagitan ng iWantTFC app.

Tanging mga users sa Pilipinas lamang ang nakapanood ng “He’s Into Her” noong una itong ipalabas.

May kasamang English subtitles ang mga episode nito para sa international release.

Labis na pinag-usapan ang nasabing palabas na tumabo ng malaking numero sa viewership ng iWantTFC at sa telebisyon bukod pa sa record-breaking sales ng post-finale virtual ball nito.

Dahil dito, inaasahang magbabalik para sa ikalawang season ang serye tampok ang kuwento nang dating magkaaway na sina Max (Mariano) at Deib (Pangilinan).

Makakasama ng dalawa sina Kaori Oinuma, Rhys Miguel, Jeremiah Lisbo, Vivoree Esclito, Joao Constancia, Criza Taa, Melizza Jimenez, Shopie Reyes, Ashley del Mundo, Gello Marquez, Dalia Verde, at Limer Veloso.

Narito ang mga episode ng “He’s Into Her.”

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4

Episode 5

Episode 6

Episode 7

Episode 8

Episode 9

Episode 10

